Окружная прокуратура в Перемышле планирует выдвинуть обвинение в непредумышленном доведении до ДТП водителю украинского автобуса, который попал в аварию в ночь на 22 марта в Подкарпатском воеводстве Польши. Ему грозит до пяти лет заключения.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

«Прокуратура планирует выдвинуть водителю обвинение по статье 173, пункт 2 - непредумышленное доведение до катастрофы на суше, угрожающей жизни и здоровью людей, наказывается заключением до пяти лет», - сообщил Павлюк.

Он отметил, что 22-летний водитель автобуса, совершивший ДТП, находится в больнице в Перемышле. Как выяснилось, второй водитель этого автобуса, погибший в аварии, является его отчимом. В ближайшее время жена погибшего мужчины, мать водителя автобуса, приедет в Перемышль.

Одну из пострадавших в аварии украинок, которая после аварии находилась в больнице города Пшеворск, выписывают во вторник из больницы. Другую украинку, которая находится в больнице города Любачув, планируют выписать во вторник или среду. Обе женщины не планируют далее путешествовать в Украину, а вернутся к своим семьям в Кракове.

Состояние 55-летней женщины, которая находится в больнице Перемышля, улучшается. Однако пока она еще остается в больнице.

В то же время 74-летней женщине, которая больше всего пострадала в аварии, сделана операция и планируется проведение еще нескольких. Ее в ближайшее время должны перевезти из Перемышля в Жешув.

Напомним, в ночь на 22 марта в Польше на территории Подкарпатского воеводства попал в аварию украинский автобус, в результате чего один человек погиб, а 5 – получили травмы.