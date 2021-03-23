В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1050 больных коронавирусом. 32 человека умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1050 подтвержденных случаев заболевания коронавирус в сутки в столице. Умерли 32 человека. Всего за период пандемии в городе 3114 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 154036», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 104 больных. Всего вместе с подозрением на коронавирус госпитализировали 528 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки 845 человек. В общем коронавирус преодолели 102 789 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком - 232, Деснянском - 190 и в Днепровском районе -148», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 23 марта 2021 года зафиксировано 11476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.