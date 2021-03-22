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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отмечает, что вспышка COVID-19 переместиласьс запада в центр Украины, пик заболеваемости ожидается через месяц. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сумская область попала в красную зону. В общем уже в 8 регионах страны введены жесткие карантинные ограничения. Еще 11 областей - в «оранжевой» зоне. На западе страны эпидемическая ситуация стабилизировалась, вспышка болезни переместилась в центр», - отметил он.

По словам Радуцкого, в Национальной академии наук прогнозируют пик заболеваемости примерно через месяц. Кроме того, добавил он, председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко назвал эпидситуацию угрожающей и призвал вводить новые ограничения мобильности населения.

Радуцкий отметил, что в СМИ появляются тревожные сигналы от врачей и волонтеров о полной заполненности коек в больницах. Это касается таких крупных городов, как Киев, Одесса и Харьков. По официальной статистике Минздрава, по состоянию на утро 22 марта больше всего мест занято в медучреждениях Киева (75%), Закарпатской (75%), Винницкой (74%) и Ивано-Франковской (70%) областей. В этих регионах уровень занятости койко-мест близок к критическому.

Напомним, в Украине по состоянию на 22 марта 2021 года зафиксировано 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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