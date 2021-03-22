Сторонники активиста Сергея Стерненко анонсировали новую акцию протеста под офисом президента в Киеве.

Об этом сообщается на странице Стерненко в Facebook.

«Наша следующая встреча - в день апелляции. Киев, Банковая, Офис Президента. Дата будет известна в скором времени. Готовимся», - говорится в сообщении.

Также Стерненко поблагодарил своих сторонников за предыдущую акцию, которая состоялась 20 марта, в день рождения активиста.

«Спасибо вам, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция - под офисом Президента не было ни одного пострадавшего и ни одной стычки», - написал он.

Также у Стерненко напомнили требования пикетчиков к власти:

освобождение осужденного Сергея Стерненко;

освобождение подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и «других политзаключенных»;

наложение санкций СНБО на Андрея Портнова, заместителя главы АП времен Януковича;

отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой;

отставка министра внутренних дел Арсена Авакова.

Напомним, 20 марта под Офисом президента проходила акция в поддержку Стерненко. Во время нее демонстранты жгли файеры, а также подожгли табличку с надписью «Офис президента».