Сторонники активиста Сергея Стерненко анонсировали новую акцию протеста под офисом президента в Киеве.
Об этом сообщается на странице Стерненко в Facebook.
«Наша следующая встреча - в день апелляции. Киев, Банковая, Офис Президента. Дата будет известна в скором времени. Готовимся», - говорится в сообщении.
Также Стерненко поблагодарил своих сторонников за предыдущую акцию, которая состоялась 20 марта, в день рождения активиста.
«Спасибо вам, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция - под офисом Президента не было ни одного пострадавшего и ни одной стычки», - написал он.
Также у Стерненко напомнили требования пикетчиков к власти:
освобождение осужденного Сергея Стерненко;
освобождение подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и «других политзаключенных»;
наложение санкций СНБО на Андрея Портнова, заместителя главы АП времен Януковича;
отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой;
отставка министра внутренних дел Арсена Авакова.
Напомним, 20 марта под Офисом президента проходила акция в поддержку Стерненко. Во время нее демонстранты жгли файеры, а также подожгли табличку с надписью «Офис президента».
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