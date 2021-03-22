Ученые Института молекулярной биологии и генетики обнаружили в Украине новые опасные мутации «британского» штамма коронавируса, сообщает на странице учреждения в Facebook.

«Проведя секвенирование 17 образцов, отобранных у больных из Ивано-Франковска, и двух - из Киева, ученые ИМБГ обнаружили во всех образцах новые мутации «британского» штамма коронавируса. Модифицированный «британец» отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Великобритании осенью 2020, критическими изменениями в участках вируса, отвечающие за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека», – говорится в сообщении.

Отмечается, что образцы для исследования были отобраны на Прикарпатье, когда в регионе началась резкая вспышка заболевания.

По данным, обнародованным на днях руководством Минздрава, до сих пор на территории Украины фиксировали единичные случаи предыдущего «британского» штамма.

«Очевидно, именно комбинация модифицированных штаммов «британца» вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей. Кроме того, врачи фиксируют более сложное протекание коронавирусной болезни у людей», – подчеркнули в ИМБГ.

«Можно говорить об очень опасной тенденцию замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и какими украинцы уже переболели, на новые, мутированные штаммы «британца», - подчеркивает директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.

Полученные учеными института данные уже зарегистрированы в международной базе GISAID.

Напомним, в Украине по состоянию на 22 марта 2021 года зафиксировано 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.