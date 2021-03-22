Основными причинами увеличения заболеваемости COVID-19 являются несоблюдение противоэпидемических требований и сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Об этом рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина, передает Укринформ.

«Основных две причины. Первая - несоблюдение населением элементарных противоэпидемических требований. В очередной раз мы говорим, что ношение масок, предотвращение массовых скоплений людей, соблюдение дистанции, использование антисептиков - это те простые вещи, которые помогут нам предотвратить распространение COVID-19. Вторая причина - то, что, анализируя динамику острых респираторных вирусных инфекций в течение последних 5-7 лет, мы видим поднятие (уровня заболеваемости. - Ред.) ОРВИ в период февраль-март. Поскольку COVID-19 - это тоже острая респираторная вирусная инфекция, и поскольку ее путь передачи такой же, как и у гриппа, то поднятие совпало с сезонным подъемом ОРВИ», - сказал Родина.

Он напомнил, что с 23 марта в красной зоне эпидемической опасности будут находиться Киев и Одесская область с соответствующими ограничениями.

В то же время, по его словам, есть предпосылки для введения красной зоны в Киевской и Сумской областях - решение об этом будет принято сегодня на заседании комиссии ТЭБ и ЧС.

«Мы видим, что болезнь распространяется с запада на восток, и такая же тенденция (с распространением ОРВИ - ред.) наблюдалась и в предыдущие годы с той разницей, что временами это было с востока на запад. В любом случае, особенно обращаюсь к жителям красных зон соблюдать все противоэпидемические требования, потому что именно это нас обеспечит, что болезнь не будет распространяться дальше», - подчеркнул Родина.

Напомним, в Украине по состоянию на 22 марта 2021 года зафиксировано 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.