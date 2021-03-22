В Николаеве с 24 марта ужесточают карантин из-за критического увеличения числа больных COVID-19, сообщил председатель облгосадминистрации Виталий Ким.

«Все очень плохо, мы уверенно идем к красной зоне. Поэтому мы провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА, где присутствовал мэр Николаева Александр Сенкевич. Для стабилизации ситуации мы приняли следующее решение - вводим более строгие карантинные ограничения в рамках оранжевой зоны, которые вступают в силу с 01:00 24 марта и будут действовать до 4 апреля включительно», - написал Ким в Facebook.

Так, будет запрещена работа:

учреждений культуры (кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);

массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других).

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Кроме того:

- заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;

- будут работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции;

- парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи. Как и фитнес, и спортивные залы - но без групповых занятий;

- будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно;

- все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу; - частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры;

- большим продуктовым магазинам рекомендовано вести «специальные часы посещения» для граждан пожилого возраста.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%. Однако городу рекомендуется обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры и других необходимых работников, в случае введения ограничений для работы общественного транспорта.

Рынкам разрешено работать до следующего воскресенья. Однако на этой неделе будут проводиться постоянные рейды с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы и Национальной полиции Украины.

«И в случае несоблюдения карантинных требований - рынки любой формы мы также закроем с понедельника 29 марта», - заявил глава ОГА.

На данный момент ограничения касаются только города Николаева, в случае ухудшения ситуации в области будут приняты соответствующие решения.

Всего на Николаевщине сейчас зафиксировано 48 274 больных COVID-19, из них 353 за последние сутки. В том числе в Николаеве - 31 949 (+240).