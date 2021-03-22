также в разделеОбщество
AstraZeneca заявляет о подтверждении эффективности и безопасности ее вакцины
В Украине обнаружили новые опасные мутации «британского» штамма COVID-19 6
Стало известно, кто оценил в 2 млн ремонт здания ОПУ 9
Минздрав: В Украине коронавирус распространяется с запада на восток 9
ВАКС вынес приговор еще одному судье 8
Создатели финансовой пирамиды выманили у вкладчиков более 150 миллионов 24
Изменен порядок работы транспорта в красных зонах карантина 49
Чаплыга: Шмыгаль отказывается покупать и производить «Спутник V», потому что служит «внешним игрокам» 13
Львов продлил карантин и разворачивает дополнительный госпиталь 11
Польские аналитики: Зеленский боится постоянно растущего влияния Медведчука и ОПЗЖ 16
Решение по транспортному локдауну в Киеве примут до конца дня 48
Эксперт: Со сменой режима афера по закупке Covishield станет объектом антикоррупционного расследования 21
СБУ разоблачила мини-завод по производству фальсифицированного топлива 31
На Киевщине задержали банду, грабившую частные домовладения 20
В Украине начинается второй этап вакцинации 19
Под Киевом разоблачили «реабилитационный центр», где пытали людей 23
Задержанному участнику акции под ОПУ вручили подозрение 15
Минздрав увеличил количество областей в красной зоне до семи 49

В Николаеве с 24 марта ужесточают карантин из-за критического увеличения числа больных COVID-19, сообщил председатель облгосадминистрации Виталий Ким.

«Все очень плохо, мы уверенно идем к красной зоне. Поэтому мы провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА, где присутствовал мэр Николаева Александр Сенкевич. Для стабилизации ситуации мы приняли следующее решение - вводим более строгие карантинные ограничения в рамках оранжевой зоны, которые вступают в силу с 01:00 24 марта и будут действовать до 4 апреля включительно», - написал Ким в Facebook.

Так, будет запрещена работа:

учреждений культуры (кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);

массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других).

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Кроме того:

- заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;

- будут работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции;

- парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи. Как и фитнес, и спортивные залы - но без групповых занятий;

- будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно;

- все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу; - частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры;

- большим продуктовым магазинам рекомендовано вести «специальные часы посещения» для граждан пожилого возраста.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%. Однако городу рекомендуется обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры и других необходимых работников, в случае введения ограничений для работы общественного транспорта.

Рынкам разрешено работать до следующего воскресенья. Однако на этой неделе будут проводиться постоянные рейды с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы и Национальной полиции Украины.

«И в случае несоблюдения карантинных требований - рынки любой формы мы также закроем с понедельника 29 марта», - заявил глава ОГА.

На данный момент ограничения касаются только города Николаева, в случае ухудшения ситуации в области будут приняты соответствующие решения.

Всего на Николаевщине сейчас зафиксировано 48 274 больных COVID-19, из них 353 за последние сутки. В том числе в Николаеве - 31 949 (+240).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

60
Теги