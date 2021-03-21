также в разделеОбщество
Коронавирус в ВСУ: за сутки обнаружили 104 новых случаев 10
Сегодня в Карпатах могут сойти лавины 11
Вакцинация от COVID: за сутки привили меньше 4 тысяч украинцев 23
В Украине еще свыше 11 тысяч новых случаев COVID-19 40
Полиция задержала одного участника акции под Офисом Президента 62
Под Офисом президента собралась акция в поддержку Стерненко 152
Началась COVID-вакцинация военных за пределами ООС 12
Ограничения «красной» зоны в Киеве и Одесской области вводят с 23 марта 49
Украинцам в Крыму запретили владеть землей 62
Полиция увеличивает количество радаров TruCAM 16
В «красную» зону карантина внесли еще одну область 81
Суд наложил арест на имущество «Мотор Сич» 60
В Украине от COVID-19 уже вакцинировали более 100 тысяч человек 16
В Ивано-Франковске снизилось количество госпитализаций 14
Холодная весна: прогноз погоды на выходные 42
В ВСУ уже вакцинировали более 10 тысяч военных 49
Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин в Карпатах 32
Степанов: Кабмин готов компенсировать побочное действие вакцинации 16

Министерство здравоохранения Украины обновило разделение на карантинные зоны, добавив Киевскую область к шести регионам, отнесенным накануне в красные зоны епидопасности, говорится в данных ведомства.

По состоянию на 21 марта в красной зоне находятся 7 регионов Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская области, а также Киев и Киевская область.

В оранжевой зоне 12 регионов: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в желтой зоне карантина.

Самый высокий показатель госпитализаций: в Винницкой области — 130,3 на 100 тыс. населения, в Житомирской области — 112,6, в Ивано-Франковской области — 108,8. В столице Украины этот показатель составляет 104,9.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 145 человек, зафиксировано 166 летальных случаев, 3877 пациентов выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги