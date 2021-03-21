За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 145 человек, зафиксировано 166 летальных случаев, 3877 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 21 марта.

Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных, но остается на высоком уровне. До этого три дня подряд фиксировали более 15 тысяч инфицированных в сутки.

Всего за все время пандемии в Украине заболело1 546 363 человека, из них 1 257 849 выздоровели, летальных исходов — 29 941.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 434 случая;

Винницкая область — 664 случая;

Волынская область — 173 случая;

Днепропетровская область — 760 случаев;

Донецкая область — 373 случая;

Житомирская область — 814 случаев;

Закарпатская — 367 случаев;

Запорожская область — 274 случая;

Ивано-Франковская область — 331 случай;

Киевская область — 654 случая;

Кировоградская область — 95 случаев;

Луганская область — 23 случая;

Львовская область — 1117 случаев;

Николаевская область — 353 случая;

Одесская область — 660 случаев;

Полтавская область — 267 случаев;

Ровенская область — 217 случаев;

Сумская область — 388 случаев;

Тернопольская область — 376 случаев;

Харьковская область — 879 случаев;

Херсонская область — 165 случаев;

Хмельницкая область — 740 случаев;

Черкасская область — 291 случай;

Черновицкая область — 418 случаев;

Черниговская область — 312 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ограничения «красной» зоны в Киеве и Одесской области вводят с 23 марта.