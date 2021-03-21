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В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 104 новых случаев заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 21 марта в Вооруженных Силах болеет 2 064 человека, передает командование Медицинских сил ВСУ.

По состоянию на 10.00 21 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 064 человека.

Всего за время пандемии выздоровели 17 312 человек, летальных случаев 52.

На изоляции (в т.ч. самоизоляции) находится 591 человек.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 23 человека.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 11 827 человека получили 1 дозу вакцины. Из них 1 742 военные медики. За минувшие сутки на COVID-19 привито 463 человека.

Напомним, 11 145 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 марта 2021 года.
ForUm

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