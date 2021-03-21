По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 122,7 млн человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 122 744 816 человек, из них выздоровели 69 492 055 человек. Количество умерших возросло до 2 709 318.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (29 782 305), Бразилия (11 950 459), Индия (11 555 284), Россия (4 397 816), Великобритания (4 304 839), Франция (4 277 183), Италия (3 356 331) и Испания (3 212 332).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (541 913), Бразилии (292 752) и Мексике (197 827).

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 584 972. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 535 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 29 775 — летальные.