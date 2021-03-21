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В Карпатах сегодня, 21 марта, возможен сход лавин. В горах будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность.

Лавины могут сойти в горах на территории Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Сегодня в этих областях прогнозируют до +7 градусов тепла.

Синоптики объявили третий уровень снеголавинной опасности.

Напомним, потепление придет ориентировочно накануне Всемирного дня метеоролога, 22-23 марта.
ForUm

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