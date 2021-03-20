Об этом сообщил генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев, передает пресс-служба концерна.

Он рассказал, что уже направил письмо об этом в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Гусев обещает, что концерн сможет сохранить потенциал «Мотор Сич». Сохранение компании он считает «вопросом национальной безопасности».

«Для нас как для государственного оборонного концерна важно, чтобы "Мотор Сич" продолжала свою работу: с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов. И наша команда готова поддержать предприятие», — отметил Гусев.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО «Мотор Сич». Имущество передано АРМА.