также в разделеЭкономика
У украинцев может появится экономический паспорт 25
Минэкономики мониторит цены на социально важные продукты 9
Работники Укрзализныци планируют забастовку 52
Предпринимателям могут возобновить карантинные выплаты 13
Суд ЕС может ограничить прокачку газа в обход Украины 24
«Ущерб на 240 миллионов»: СБУ об обысках в сети АЗС 24
В Украине планируют изменить правила работы ФОПов 26
Шмыгаль: Кабмин договаривается с торговыми сетями о ценах на продукты 11
Местные бюджеты будут получать часть акциза с топлива 19
Кабмин назначил временного руководителя Укрзализныци 48
Кабмин уволил главу Укрзализныци 34
Экс-чиновник: Набсовет УЗ единогласно поддержал отставку Жмака 19
Международные резервы Украины сократились до $27,8 миллиарда 17
АМКУ расследует ситуацию со снижением запасов угля на ТЭС 14
Биткойн побил исторический максимум 23
Минсоцполитики хочет отвязать размер пенсии от прожиточного минимума 36
Китай требует от Украины защиты своих инвесторов «Мотор Сичи» 122
СНБО решил национализировать «Мотор Сич» 48

В государственном концерне «Укроборонпром» готовы взять в управление активы компании «Мотор Сич», на имущество которой Шевченковский районный суд Киева наложил арест.

Об этом сообщил генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев, передает пресс-служба концерна.

Он рассказал, что уже направил письмо об этом в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Гусев обещает, что концерн сможет сохранить потенциал «Мотор Сич». Сохранение компании он считает «вопросом национальной безопасности».

«Для нас как для государственного оборонного концерна важно, чтобы "Мотор Сич" продолжала свою работу: с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов. И наша команда готова поддержать предприятие», — отметил Гусев.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО «Мотор Сич». Имущество передано АРМА.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги