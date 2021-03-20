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В субботу, 20 марта, согласно индикаторным показателям для определения регионов со значительным распространением COVID-19, Одесская область попала в красную зону карантина.

В области в течение трех дней был превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, который не должен превышать 20%. 17 марта он составлял 20,6%, 18 марта — 20,3%, 19 марта — 21%.

Также в области превышен допустимый уровень госпитализаций на 100 тысяч населения, который не должен превышать 60. 17 марта он составлял 64,5, 18 марта — 66,3, 19 марта — 67,9.

19 марта в красную зону карантина попал Киев.

Напомним, в Украине выявили 15 292 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.
ForUm

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