Мэр отметил, что в городе снизилось количество госпитализаций, а также увеличилось количество мест в больницах с кислородом.

«Хотя сейчас наблюдаем уменьшение количества госпитализаций и стабилизацию ситуации с коронавирусом — болезнь еще не отступает», — заявил мэр.

Напомним, в Украине выявили 15 292 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.