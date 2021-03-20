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Мэр отметил, что в городе снизилось количество госпитализаций, а также увеличилось количество мест в больницах с кислородом.

«Хотя сейчас наблюдаем уменьшение количества госпитализаций и стабилизацию ситуации с коронавирусом — болезнь еще не отступает», — заявил мэр.

Напомним, в Украине выявили 15 292 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.
ForUm

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