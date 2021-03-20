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В Украине первую дозу вакцины против коронавируса получили 10 444 военных Вооруженных сил. Пока вакцинируют только участников операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом ВСУ сообщили в ответ на запрос «Радио Свобода».

В Вооруженных силах рассказали, что количество желающих получить прививку постоянно увеличивается. Отмечают, что причинами такой тенденции является ухудшение ситуации с коронавирусом в стране, а также разъяснительная работа об отсутствии противопоказаний для людей, которые ранее переболели COVID-19.

В то же время в ВСУ напоминают, что в рамках первого этапа вакцинации на прививку в Украине могут претендовать только военные, участвующие в операции Объединенных сил на Донбассе.

Другие украинские военные смогут привиться, когда в стране стартует третий этап вакцинации, который запланировали на июль-август 2021 года.

Напомним, Степанов объявил о переходе ко второму этапу вакцинации.
ForUm

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