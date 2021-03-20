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Погода в Карпатах ухудшилась, накрыли снегопады. Синоптики предупредили об опасности схождения лавин.

Сегодня и завтра в среднегорье Львовской, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

По прогнозам синоптиков, сегодня Украину накроют дожди. Днем температура воздуха в регионах будет в пределах +3+8 тепла.

19 марта ожидается неблагоприятная погода в большинстве областей страны. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, усиление ветра к штормовым значениям и местами ожидается понижение температуры в ночные часы до морозов.

Напомним, потепление придет ориентировочно накануне Всемирного дня метеоролога, 22-23 марта.
ForUm

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