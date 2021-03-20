Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство готово взять на себя ответственность за случаи побочного действия после проведения вакцинации от коронавируса. Будет создан соответствующий фонд.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

По словам министра, в ближайшее время в Кабинете министров будет создан фонд помощи тем, кто может пострадать от вакцинации.

«Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации причинённого вреда. Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответствующий фонд на ближайших заседаниях», - заявил Степанов.

Напомним, Степанов объявил о переходе ко второму этапу вакцинации.