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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство готово взять на себя ответственность за случаи побочного действия после проведения вакцинации от коронавируса. Будет создан соответствующий фонд.

По словам министра, в ближайшее время в Кабинете министров будет создан фонд помощи тем, кто может пострадать от вакцинации.

«Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации причинённого вреда. Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответствующий фонд на ближайших заседаниях», - заявил Степанов.

Напомним, Степанов объявил о переходе ко второму этапу вакцинации.
ForUm

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