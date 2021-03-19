После завершения весенних каникул школы начнут обучение в дистанционном режиме. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Как вы знаете, для школьников 5-11 классов мы начали каникулы на два дня раньше. А младшая школа пойдет на них с завтрашнего дня. После завершения каникул школы начнут обучение в дистанционном режиме – до 9 апреля. Кроме младших классов. Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале «Киев», - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, садики в столице будут работать. Наполненность в них сегодня - более 50 процентов. Вместе с тем, во всех заведениях должны усилить противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию. В помещениях общежитий учреждений профессионального и высшего образования также должны усилить санитарный режим и контроль.