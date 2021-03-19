Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы сегодня – более 74%, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Ежесуточно мы видим, какое большое количество госпитализированных пациентов. За весь период пандемии в больницах столицы не было столько больных коронавирусом. В том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки», - подчеркнул Кличко.

Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 3453 больных коронавирусом, из них 32 ребенка. 2433 пациента – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2852 человека. Под аппаратами ИВЛ - 53 больных.

Кличко отметил, что если раньше большинство госпитализированных – это были люди старшего возраста, то теперь больше стали болеть более молодые киевляне. Многие пациенты – это 30-40-летние жители столицы.

«По сравнению с январем этого года у нас заболеваемость увеличилась почти в два раза. Летальность от вируса – в полтора раза. Только в последние дни фиксируют от 24 до 30 смертей ежесуточно», - сказал мэр Киев.

По его словам, количество госпитализированных увеличилось более чем в два раза. Из них больных в тяжелом состоянии - в два раза больше, чем в январе. При этом 90 процентов пациентов нуждаются в кислородной поддержке. Под аппаратами ИВЛ находятся вдвое больше людей. Если два месяца назад, в среднем, это было до 25 больных, то сегодня – 50. Заполненность коек в январе в Киеве была в среднем 30 процентов, а теперь - более 74%!

Напомним, в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Киеве с 20 марта по 9 апреля вводятся строгие карантинные ограничения.