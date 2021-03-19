Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель приняла участие в пилотной версии программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом» с целью привлечь внимание аудитории и получить обратную связь.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте телеканала.

Телеканал «Дом» запускает новую серию программ «Взгляд с Банковой», в которой главными действующими лицами выступают стейкхолдеры, связанные с Офисом президента.

«Пионером стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая согласилась специально для аудиторий канала с временно оккупированных территорий и Донецкой и Луганской областей давать ответы на вопросы как спикер Президента и объяснять позицию власти по актуальным для наших зрителей темам», - говорится в пресс-релизе.

В следующих эпизодах серии программ запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашенных гостей или экспертов.

«Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков наших социальных сетей касательно участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале. Приносим извинения за то, что сразу не внесли ясности по этому вопросу. Мы учли критику и настаиваем на том, что все приглашённые спикеры и эксперты ограничены вопросами ведущих или журналистов. Редакция неустанно повторяет, что наша деятельность базируется на принципах Кодекса этики украинского журналиста», - подчеркнули на телеканале.

На Facebook-странице и YouTube-канале «Дом» 15 марта вышел пилотный выпуск программы «Взгляд с Банковой с Юлией Мендель». «С целью недопущения двойных трактовок участия Юлии Мендель или других приглашенных гостей и экспертов в проектах канала сообщаем, что пилотная версия, которая была представлена ​​в социальных сетях 15 марта, имела целью привлечь внимание аудитории и получить обратную связь на указанный номер телефона», - пояснили на телеканале.

Напомним, ранее на телеканале сообщили, что программа – авторский проект Мендель.