Народные депутаты фракции «Слуга народа» Олег Дунда и Александр Аликсийчук внесли в парламент законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуждения идеологии «русского мира».

Законопроект зарегистрирован в среду под №5258, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно законопроекту, «русский мир» – это родственная форма национал-социализма (нацизма), российская внешнеполитическая стратегия на основе империализма традиционного образца, идеологии превосходства русской народности и возможности проявления нетерпимости к другим национальностям и народам, монокультурализма, поддержки террористических организаций и формирований, если они действуют в поддержку «русского мира», использования церкви и православия в политических целях, использования языка как механизма манипуляции и способа разжигание вражды.

Пропагандой «русского мира» предлагается считать распространение информации, направленной на оправдание идей «русского мира», поляризацию украинского общества, спекуляции на языковых, культурных и мировоззренческих предпочтениях местного населения, отличных исторических судьбах разных географических регионов Украины.

В действующем законе «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» предлагается приравнять идеологию «русского мира» к тоталитарным режимам. Закон также предлагается дополнить новой частью следующего содержания: «Идеология «русского мира» признается в Украине формой национал-социализма (нацизма), осуждается как тоталитарная, ксенофобская идеология, которая несовместима с основополагающими правами и свободами человека и гражданина и несет угрозу национальной безопасности государства».

Предлагается внести изменения и в ряд других законов.

«Россия так называемой «великой миссией собирания земель русских», защитой русскоязычных, православия оправдывает тяжкие преступления, не гнушаясь использовать как оружие мирное население и одурманивая их сознание фантастической идеей построения сверхдержавы-цивилизации», - приводит слова Дунды пресс-служба парламентария.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что одной из серьезных угроз региональной и глобальной безопасности является российский экстремизм, теоретически обоснованный в идеологии «русского мира», которая в практическом контексте воплощается в правовой системе РФ, в ее внутренней и внешней политике. «Прежде всего речь идет о задекларированной Россией цели «собирания земель» и защиты русскоязычных независимо от территориальности, возвращение России статуса «сверхдержавы» и создания из современной России государства-цивилизации с большой миссией. При этом этой миссией оправдываются любые преступления, даже циничные убийства и терроризм… «Русский мир» использует все доступные методы, действуя не только на уровне государств, но и на уровне медиа, образования, гражданской работы и предпринимательства», - подчеркивается в документе.

Авторы законопроекта отмечают, что именно благодаря систематическому насаждению идеологии «русского мира» с помощью СМИ, русскоязычных изданий, пропаганды высокого статуса русского языка и общности традиций с РФ и стала возможной аннексия Крыма и оккупация Донбасса. «К сожалению, на сегодня принятые украинской властью меры не достаточны для построения эффективной системы контрпропаганды против «русского мира». Поэтому проблема остается до сих пор нерешенной и несет большие угрозы для национальной безопасности Украины», - говорится в пояснительной записке.

Как сообщалось, 12 марта Дунда и Аликсийчук зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №0095 «О денонсации Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины».