также в разделеПолитика
СМИ сообщают, что Зеленский собрался к Макрону
Вовк об инициативе ликвидировать ОАСК: президент поддался на манипуляции 4
Данилов: Украина готова дать достойный ответ на угрозы у ее границы 10
У Зеленского рассказали о возможной судьбе судей скандального ОАСК 9
Кулеба: Украина рассчитывает на выполнение обещания НАТО взять ее в Альянс 16
Столтенберг: РФ не может запретить Украине двигаться к членству в НАТО 20
Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК 170
Столтенберг: РФ должна прекратить наращивание войск в Украине и возле нее 12
Ставнийчук: Санкции можно уже сейчас применить к самим членам СНБО 79
Эстонское издание обвинило Зеленского в эскалации конфликта на Донбассе 56
Deutsche Welle: Украинские и европейские правозащитники подчеркивают незаконность санкций Зеленского 18
Стефанишина: НАТО должен начать консультации о предоставлении Украине ПДЧ 17
Кулеба: Западные партнеры реагируют на эскалацию РФ иначе, чем в 2014 году 26
В UrduPoint раскритиковали акции протеста украинских националистов против Медведчука и оппозиции 52
Глава МИД Польши призвал усилить санкции против РФ 10
Кулеба намерен договориться о поддержке НАТО в случае обострения агрессии РФ 33
Зеленский считает стягивание войск РФ к границе Украины «проверкой Запада» 31
Страны G7 призвали РФ прекратить провокации на границе Украины 51

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Украина принадлежит к западному миру демократии и не является частью «русского мира».

Об этом он заявил во время совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Стратегически Россия должна понять, что Украина принадлежит к миру демократии, к западному миру, и Запад не позволит России разрушить украинскую демократию и суверенитет. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут передать России. Украина не является частью «русского мира» и никогда таковой считаться не будет», - подчеркнул Кулеба.

Наопмним, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что РФ не имеет никакого права запрещать Украине движение к членству в Альянсе. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги