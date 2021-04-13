Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Украина принадлежит к западному миру демократии и не является частью «русского мира».

Об этом он заявил во время совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Стратегически Россия должна понять, что Украина принадлежит к миру демократии, к западному миру, и Запад не позволит России разрушить украинскую демократию и суверенитет. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут передать России. Украина не является частью «русского мира» и никогда таковой считаться не будет», - подчеркнул Кулеба.

Наопмним, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что РФ не имеет никакого права запрещать Украине движение к членству в Альянсе.