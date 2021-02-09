Россия не сможет продвинуть «русский мир» в Украине мягкой силой так же, как не смогла сделать это танками, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия не смогла продвинуть «русский мир» в Украине танками. И мягкой силой не сможет. «Русский мир» - это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир – это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы», - написал он в Twitter.

Росія не змогла просунути «русский мир» в Україні танками. І м’якою силою не зможе. «Русский мир» — це одноманітність, у якій немає нікого, крім росіян. Український Світ — це різноманіття і свобода бути собою. Тому його захищають україномовні, російськомовні та всі інші українці. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 9, 2021

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина принадлежит к «русскому миру», а для его защиты Москва намерена использовать средства мягкой силы.