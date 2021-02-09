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Россия не сможет продвинуть «русский мир» в Украине мягкой силой так же, как не смогла сделать это танками, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия не смогла продвинуть «русский мир» в Украине танками. И мягкой силой не сможет. «Русский мир» - это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир – это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы», - написал он в Twitter.

 

 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина принадлежит к «русскому миру», а для его защиты Москва намерена использовать средства мягкой силы.
ForUm

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