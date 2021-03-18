В Полтаве временно прекращают работу театров, музеев и библиотек, асе концерты также отменяют.
Соответствующее решение принято 18 марта на совещании по вопросам противоэпидемических мероприятий в Полтавской ОГА, сообщает Irt.pl.ua.
17 марта Минздрав установио на территории Полтавской области оранжевый уровень адаптивного карантина.
Напомним, в Украине по состоянию на 18 марта зафиксировано 15053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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