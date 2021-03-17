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Информация Центра общественного здоровья об обнаруженном британском штамме коронавируса на Закарпатье должна побудить население соблюдать самоизоляцию и карантин. К тому же новый штамм «был завезен» в область еще зимой.

Об этом в комментарии Укринформу. сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра Минздрава Украины Виктория Тимчик.

По ее словам, на тактику лечения коронавирусной болезни информация о подтвержденном британском штамме не будет влиять.

«Мы знаем, что этот штамм коронавируса в область был завезен, по нашим гипотезам это произошло еще зимой, перед тем масштабным скачком заболеваемости в феврале. Действительно, мы наблюдаем немножко другую клиническую картину течения болезни, вызванной коронавирусом. Имеем иную симптоматику, более тяжелых форм заболевания и значительно большее количество выявленных случаев по сравнению с пиком второй волны коронавируса, который в области был прошлой осенью, в 2020 году», - отметила Тимчик.

Относительно остальных, пояснила эпидемиолог, в области и так усиленный карантин - Закарпатье находится в красной зоне с 8 марта, не работает сектор общественного питания, не ездит общественный транспорт и ограничена торговля.

«Единственное, эта информация о британском штамме должна была повлиять на сознание населения и побудить людей больше придерживаться карантинных норм: не нарушать самоизоляцию и масочный режим, не проводить семейных торжеств - ведь доказано, что британский штамм коронавируса имеет гораздо большее распространение чем других штаммы», - отметила Тимчик.

Впрочем, на самосознание закарпатцев в регионе не слишком полагаются. Следовательно, в области начали работу мобильные группы, которые проверяют соблюдение самоизоляции гражданами.

Это нужно для того, чтобы предупредить дальнейшее распространение вируса, подчеркнула Тимчик.

Напомним, «британский» штамм коронавируса обнаружили у двух больных из Ивано-Франковска.

16 марта на территории Винницкой и Закарпатской областей выявлена циркуляция мутировавших штаммов котронавируса, имеющих британское происхождение.
ForUm

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