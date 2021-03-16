На территории Винницкой и Закарпатской областей выявлена циркуляция мутировавших штаммов котронавируса, имеющих британское происхождение, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что вчера, 15 марта, вирусологическая референс-лаборатория ЦОС получила результаты секвенирования 152 образцов из 200 отправленных на исследование в лабораторию на базе Клиники Шарите.

На территории Винницкой (4 образца) и Закарпатской (2 образца) областей выявлена циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69 / 70.

Кроме того, определены изменения (del HV69 / 70 в Spike-protein) в 2 образцах из Львовской и Луганской областей.

Ранее полученные результаты секвенирования из Клиники Шарите обнаружили в Украине циркуляцию 18 мутировавших штаммов - генетических линий В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2. Они происходят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

Циркуляции мутировавших штаммов, имеющих южно-африканское (В1.351) или бразильское (В1.1.28.1) происхожденин - не обнаружено.

Напомним, что вирусологический референс-лаборатория Центра на ежемесячной основе продолжает присылать подтвержденные положительные клинические образцы определенным ВОЗ лабораториям для секвенирования. Так, 9 марта 2021 отправлено 338 образцов, отобранных в течение февраля 2021, в лабораторию в Лондоне, Великобритания.

Ранее «британский» штамм коронавируса обнаружили у двух больных из Ивано-Франковска.