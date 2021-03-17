Американская разведка не нашла признаков причастности правительства Украины к вмешательству в выборы в США, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Конец мифу о «вмешательстве Украины в выборы». Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к деструктивным действиям против США. Вмешательство осуществляла Россия, которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США. Очередное громкое фиаско РФ», - написал он в Twitter.

Как сообщал ForUm, 16 марта Офис директора Национальной разведки США обнародовал отчет, указывающий на попытки России повлиять на результате выборов в Соединенных Штатах. Отмечается, что Кремль имел целью поддержать Дональда Трампа на президентских выборах, дискредитировать доверие граждан к демократическим процессам и усилить раскол в США.