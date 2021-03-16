Сегодня, 16 марта, в Николаеве во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности принято решение об усилении карантинных мероприятий, сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, такое решение - вынужденная мера. Его приняли в связи с осложнения эпидемической ситуации по COVID-19.

Как стало известно в ходе заседания комиссии, с 28 февраля на территории Николаевской области индикаторный показатель «Уровень госпитализации» находится выше нормы. В частности, по состоянию на 14 марта он составил 90,3, при норме ≥ 60 на 100 тыс. населення. Показатель «Коэффициент выявления случаев инфицирования» приближается к сверхнормативным значенияс. На 14 марта он составил 18,6% при норме 20%.

По состоянию на вчерашний день в Николаеве официально подтверждено 30545 случаев инфицирования COVID-19 за весь период наблюдения. При этом в течение последних 5 недель происходит постоянное увеличение количества новых случаев заболеваемости.

Сейчас в учреждениях дошкольного образования зафиксировано 37 случаев инфицирования, среди них - 32 работника и 5 детей. На самоизоляции находятся 15 групп в 8 детских садах. В школах зафиксировано 246 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них - 126 дети. На самоизоляции находятся соискатели образования 177 классов в 39 общеобразовательных учреждениях.

Для госпитализации пациентов с коронавирусом есть 915 коек. Сейчас 82% коечного фонда для больных COVID-19 обеспечено кислородом. По состоянию на 14 марта загрузко коек с кислородом составила 56,1%, при норме ≥ 65.

В связи с осложнением эпидемической ситуации комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении дополнительных коек в медицинских учреждениях. Для лечения больных с коронавирусом их количество увеличат на 95 Новые кровати появятся в 3 учреждениях: больницах № 3 и № 5, а также роддоме № 1. Также городская власть обратится к руководству области с просьбой передать в городские больницы кислородные концентраторы, которые не используются.

Кроме того, сегодня было решено обратиться к руководителям высших учебных заведений с предложением перенести начало обучения на 10:00 утра. Это должно уменьшить транспортную нагрузку в утренний час пик и предотвратить скопление людей на остановках.

С 17 марта воспитанники внешкольных и общеобразовательных учреждений переведены на дистанционное обучение. Исключение - ученики 1-4-х классов. А с 22 марта все школьники пойдут на каникулы, которые продлятся до 3 апреля.

Из-за обострения эпидемической ситуации поставлена ​​задача актуализировать перечень работников предприятий критической инфраструктуры с целью подготовки пропусков для проезда в общественном транспорте. Сейчас дополнительные транспортные ограничения, а также пассажирские перевозки по пропускам не вводятся. Однако город должен быть к этому готов.