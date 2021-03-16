Информация о том, что некоторые страны могут не признавать ту или иную вакцину против COVID-19, является фейком. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает «Коронавирус инфо».

По его словам, международное свидетельство о вакцинации является действительным, если используемая вакцина утверждена ВОЗ. Эта норма прописана в международных медико-санитарных правилах, которых придерживаются все государства-члены ВОЗ.

Ляшко отметил, что в настоящее время ВОЗ утверждены вакцины производства Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и Astra Zeneca/Oxford University; с площадками в Индии и Корее (AZD1222).

«Поэтому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield от Astra Zeneca/Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не должно возникать», – сказал он.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации, действуя в рамках международного законодательства.