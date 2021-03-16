Министерство культуры и информационной политики намерено признать Гостиный двор в Киеве памятником национального значения.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью Интерфакс-Украина.

«Мы понимаем, что Гостиный двор, во-первых, это объект государственного значения, который мы в МКИП хотим признать памятником национального значения. Во-вторых, объект непростой с точки зрения реставрации. Относительно того, каким он будет, без обсуждения с общественностью мы не будем принимать решение, но однозначно это будет культурно-художественное пространство. Сейчас нужна концепция, проведение конкурса, как именно должна проходить реставрация», - сказал Ткаченко.

По его словам, ранее обсуждалась идея о создании там Музея современного искусства, однако стало понятно, что «пространство слишком сложное для этого». Для музея сейчас рассматривают несколько локаций, в частности Украинский дом и «Мистецький арсенал».

«У нас есть программа нового строительства, сейчас она на согласовании, включая финансовую составляющую. Среди претендентов есть и Музей современного искусства, Дом музыки, строительство большого архива на Троещине т.д.», - добавил Ткаченко.

Как сообщалось, в январе 2020 года Департамент охраны культурного наследия направил предписание Фонду государственного имущества Украины о заключении охранного договора на памятник архитектуры и градостроительства местного значения Гостиный двор в десятидневный срок с момента получения предписания.

Киевский городской совет 11 февраля 2021 года поддержал обращение в Кабинет Министров о безотлагательной передаче здания Гостиного двора в коммунальную собственность громады столицы.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с инициативой о передаче Гостиного двора в Киеве на баланс министерства.

Гостиный двор - памятник архитектуры местного значения. Здание построено в 1809 году. Постановлением Кабинета Министров № 1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор выведен из Государственного реестра памятников архитектуры. В сентябре 2012 года Киевсовет передал Укрреставрации в аренду земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой, что вызвало недовольство общественности.

В ноябре 2015 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабмина «Об исключении здания Гостиного двора в Киеве из списка памятников архитектуры, находящихся под охраной государства».

В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал Укрреставрацию вернуть Гостиный двор региональному отделению Фонда государственного имущества по городу Киеву.

Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки с зимы 2013 года.