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Депутаты Киевсовета приняли обращение к правительству о передаче Гостиного двора в коммунальную собственность территориальной общины столицы. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

Поддержали проект решения «Об обращении Киевского городского совета к Кабинету Министров Украины относительно безотлагательного принятия мер, направленных на безвозмездную передачу объекта культурного наследия местного значения «Гостиный двор» в коммунальную собственность территориальной общины города Киева» 104 депутата.

«Мы уже не один год с общиной столицы отстаиваем возвращение городу этого памятника архитектуры. Нас водят по кругу. А помещение тем временем разрушается! Мы могли бы приступить к восстановлению здания, в комплексе с реконструкцией Контрактовой площади и реализацией концепции Пешеходного Подола, - сказал Кличко. - Я надеюсь, что правительство отреагирует на наше обращение и передаст Гостиный двор общине Киева! Потому что это уже не личная просьба мэра, это - общая позиция всего депутатского корпуса. Так мы спасем памятник и сделаем из нее настоящую жемчужину украинской столицы», - добавил мэр Киева.  

 
ForUm

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