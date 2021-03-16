Киев и Винницкая область ближе всех к переходу на красный уровень эпидемической опасности, поэтому местные власти обдумать введение дополнительных ограничений.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Сейчас, если посмотреть на показатели, которые есть в регионах, достаточно напряженная ситуация в Винницкой области, в Киеве. Они ближе всех к переходу на красный уровень. Поэтому я хочу обратиться к органам местного самоуправления усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Подумать и, может, ввести дополнительные ограничения ... на территории вашего региона, города или ОТГ», - сказал Степанов.

Он напомнил, что сейчас к красной зоне относятся четыре области: Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская.

«Ситуация достаточно напряженная. Вы видите, что у нас увеличивается количество заболеваний, как следствие, увеличивается количество госпитализаций и заполненных коек, в том числе коек с кислородом. Поэтому сейчас очень важно, чтобы все граждане соблюдали те правила, которые установлены в стране, те карантинные ограничения, которые есть как на желтом, так и на оранжевом и красном уровнях», - подчеркнул глава Минздрава.

Однако, по его словам, в регионах, которые были переведены на красный уровень эпидопасности и где соблюдают правила, ситуация уже стабилизируется.

Напомним, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 9642 случая заражения коронавирусом, больше всего - во Львовской (1065), Киеве (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

Всего за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1477190 человек, выписаны 1232209 человек, летальных исходов зарегистрировано 28697.