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Центр противодействия дезинформации заработает в этом месяце и объединит специалистов из разных ведомств и частных компаний, которые будут проверять информацию, которая появляется в публичном пространстве.

Об этом заявила пресс-секретарь президента в эфире ТВ-шоу «Взгляд с Банковой с Юлией Мендель» на телеканале «Дом», передает Укринформ.

«Президент Владимир Зеленский предложил создать Центр противодействия дезинформации. В этом месяце структура начнет работу. Этот центр объединит специалистов из разных ведомств и частных компаний, которые будут проверять информацию, которая появляется в публичном пространстве. Дезинформация будет опровергаться. Президент рассчитывает, что центр будет работать на международном уровне, ведь во многих странах на запад и восток страны есть проблема дезинформации», - рассказала Мендель.

Также по ее словам, президент  предложил ввести уроки медиаграмотности в школах и «обучать старшее поколение правилам отсеивания правдивой информации от ложной».

«Центр объединит специалистов из разных структур. Первая и самая главная задача - это помогать людям отличать факты от дезинформации. И каждый имеет право на правдивую информацию... Что касается наказания за фейки, в словосочетании средства массовой информации очень важное слово массовой, то есть то, что касается многих. Уверена, СМИ должны озвучивать только проверенную информацию. Начнет работать центр, будут конкретные случаи дезинформации, и тогда станет понятно, какие и кто фейки распространяет, как с ними бороться, какие наказания будут предложены», - сказала Мендель.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента Юлия Мендель начинает авторский проект на телеканале «Дом» для зрителей с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

15 марта состоялся пилотный выпуск программы.

Сообщается также, что зрители смогут задать свои вопросы пресс-секретарю Президента в Фейсбуке или Вайбере в течение недели, а в воскресенье она ответит на них.
ForUm

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