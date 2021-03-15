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Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации, заявили в МИД России.

«Будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу «Крымская платформа», как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность», - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она призвала Украину, «а также другие государства, которые поддерживают украинские инициативы, к уважению законного выбора жителей Крыма и соблюдению территориальной целостности Российской Федерации».

Напомним, 23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия по деоккупации Крыма.

Саммит «Крымской платформы», в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года.
ForUm

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