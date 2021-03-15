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Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк считает очень высокой вероятность введения в Украине нового жесткого локдауна.

Об этом она сказала во время согласительного совета руководителей фракций, групп и парламентских комитетов, передает УНИАН.

По словам Кондратюк, на случай введения локдауна необходимо разработать совместный план действий всех ветвей власти.

Кондратюк считает, что нужно обсудить, есть ли ресурсы для развертывания по всей стране дополнительных мобильных госпиталей для больных COVID-19, а также, которая срочная поддержка нужна системе здравоохранения.

Также Кондратюк подчеркнула необходимость проведения встречи руководителей фракций с премьер-министром Денисом Шмыгалем по поводу ситуации относительно кампании по вакцинации, возможного локдауну и экономической ситуации.

Напомним, в Украине по состоянию на 15 марта зафиксировано 6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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