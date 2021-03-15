За минувшие сутки в столице обнаружили 313 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«313 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 20 человек. Всего за период пандемии в городе 2917 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 146 711», - сообщил Кличко.

Заболели 169 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 127 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет. А также 6 девочек от 10 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 41 пациента. Выздоровели за прошедшие сутки 816 человек. В общем коронавирус преодолели 99 181 киевлянин.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 93, Деснянском - 67 и в Святошинском – 29», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 15 марта зафиксировано 6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.