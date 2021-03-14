Погода в Украине сегодня, 15 марта, будет теплой, но в Карпатах ожидаются снег и метели. В связи с этим объявлена повышенная лавинная опасность.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациями .

По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадом и метелями 15 марта на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, сегодня в Украине преимущественно без осадков, дожди пройдут только в западных областях. Дневная температура поднимется до +10.

Напомним, туристический комплекс Буковель будет закрыт в течение двух недель - с 13 по 27 марта 2021 года. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям.