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Погода в Украине сегодня, 15 марта, будет теплой, но в Карпатах ожидаются снег и метели. В связи с этим объявлена повышенная лавинная опасность.

По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадом и метелями 15 марта на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, сегодня в Украине преимущественно без осадков, дожди пройдут только в западных областях. Дневная температура поднимется до +10.

Напомним, туристический комплекс Буковель будет закрыт в течение двух недель - с 13 по 27 марта 2021 года. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
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