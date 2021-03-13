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Туристический комплекс "Буковель" будет закрыт в течение двух недель - с 13 по 27 марта 2021 года. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщатся пресс-служба "Буковеля".

Как отметили в пресс-службе, в этот период будет ограничен въезд гражданам в с. Поляница (в том числе в туристический комплекс «Буковель») с развлекательной, спортивной и другой целью отдыха.

«Требования и решения региональной комиссии фактически лишают ТК «Буковель» объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристических услуг. Со своей стороны администрация ТК «Буковель» обещает приложить все усилия для обеспечения наших гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг после 27.03.2021», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в ОП вспышку COVID-19 на Прикарпатье связали с иностранными туристами и «Буковелем».
ForUm

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