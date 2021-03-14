В центре Николаева чиновник облгосадминистрации Игорь Бурда пытался на автомобиле скрыться от правоохранителей. Он предложил полиции взятку, чтобы избежать ответственности.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким со ссылкой на полицию.

По его словам, таким поведением чиновник «опорочил не себя, а людей, которые доверили ему быть кандидатом в депутаты от Слуги народа в округе и статус госслужащего».

«Пытаться убежать от полиции, создавая аварийную ситуацию и подвергая опасности других людей, — недопустимо! А для госслужащего — вдвойне недопустимо! Про „порешать“ вообще советую всем просто забыть и не искушать судьбу», — написал глава ОГА в Facebook.

Ким отметил, что ждет от Бурды заявление об увольнении с должности в связи с этим инцидентом. Кроме того, он заявил, что дал поручение руководителю аппарата Николаевской ОГА дополнительно ознакомить должностных лиц с этическим кодексом украинского госслужащего и усилить работу по транспортной дисциплине.

Местное издание Новости N сообщает, что Бурда находился за рулем внедорожника Range Rover. В погоне за ним, которая продолжалась более 10 минут, участвовали несколько автомобилей полиции. Во время преследования чиновник неоднократно нарушал правила дорожного движения, в частности проезжал на красный сигнал светофоров.