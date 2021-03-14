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Министерство здравоохранения дало разъяснения относительно противопоказаний к вакцинации от коронавируса и возможных реакций на индийскую вакцину Covishield, которую используют в Украине. Список возможных побочных эффектов ведомство в субботу, 13 марта, опубликовало на своей странице в Facebook.

Так, согласно размещенной информации, противопоказанием к вакцинации являеися: 

Тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины.

Гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины (узнать состав вакцины можно у медицинских работников, которые проводят вакцинацию);

Острое заболевание (температура тела выше 38,5 градусов).

«Незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не должны задерживать вакцинацию», - отмечается в сообщении. 

Также, в Минздраве сообщили, что реакцией на вакцину может быть: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах; увеличенные лимфатические узлы; тошнота, утомляемость, бессонница.

«Вакцинация от COVID-19 поможет вам выработать иммунитет к вирусу. После введения вакцины организм определенным образом формирует иммунный ответ, который защитит от тяжелого течения и осложнений от болезни. Все препараты, включая вакцины, имеют свои риски. Обычно, любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней. Люди, которым проведена вакцинация, в течение 30 минут после прививки обязательно должны оставаться в медицинском учреждении на случай возникновения аллергических реакций», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что перед вакцинацией должен быть проведен медицинский осмотр.

Напомним, срок годности поставленной в Украину вакцины Covishield истекает в июне.
ForUm

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