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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 276 человек, зафиксировано 243 летальных случаев, 4897 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 13 марта.

Заболеваемость коронавирусом в Украине растет, днем ранее обнаружили 12 946 новых случаев заражения

Суточный показатель является максимальным, зафиксированным в Украине с начала 2021 года. Антирекорд за все время пандемии был установлен 28 ноября 2020 года — тогда болезнь выявили у 16 294 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 451 744 человека, из них 1 219 773 выздоровели, летальных исходов — 28 158.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 1049 случаев;

Винницкая область — 933 случая;

Волынская область — 261 случай;

Днепропетровская область — 693 случая;

Донецкая область — 464 случая;

Житомирская область — 971 случай;

Закарпатская — 625 случаев;

Запорожская область — 345 случаев;

Ивано-Франковская область — 719 случаев;

Киевская область — 913 случаев;

Кировоградская область — 84 случая;

Луганская область — 91 случай;

Львовская область — 879 случаев;

Николаевская область — 378 случаев;

Одесская область — 767 случаев;

Полтавская область — 244 случая;

Ровенская область — 380 случаев;

Сумская область — 275 случаев;

Тернопольская область — 399 случаев;

Харьковская область — 837 случаев;

Херсонская область — 84 случая;

Хмельницкая область — 605 случаев;

Черкасская область — 313 случаев;

Черновицкая область — 625 случаев;

Черниговская область — 342 случая.

 

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Степанов заявил, что Львовщина приближается к красной зоне карантина.
ForUm

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