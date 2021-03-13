За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 276 человек, зафиксировано 243 летальных случаев, 4897 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 13 марта.
Заболеваемость коронавирусом в Украине растет, днем ранее обнаружили 12 946 новых случаев заражения
Суточный показатель является максимальным, зафиксированным в Украине с начала 2021 года. Антирекорд за все время пандемии был установлен 28 ноября 2020 года — тогда болезнь выявили у 16 294 человек.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 451 744 человека, из них 1 219 773 выздоровели, летальных исходов — 28 158.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 1049 случаев;
Винницкая область — 933 случая;
Волынская область — 261 случай;
Днепропетровская область — 693 случая;
Донецкая область — 464 случая;
Житомирская область — 971 случай;
Закарпатская — 625 случаев;
Запорожская область — 345 случаев;
Ивано-Франковская область — 719 случаев;
Киевская область — 913 случаев;
Кировоградская область — 84 случая;
Луганская область — 91 случай;
Львовская область — 879 случаев;
Николаевская область — 378 случаев;
Одесская область — 767 случаев;
Полтавская область — 244 случая;
Ровенская область — 380 случаев;
Сумская область — 275 случаев;
Тернопольская область — 399 случаев;
Харьковская область — 837 случаев;
Херсонская область — 84 случая;
Хмельницкая область — 605 случаев;
Черкасская область — 313 случаев;
Черновицкая область — 625 случаев;
Черниговская область — 342 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Степанов заявил, что Львовщина приближается к красной зоне карантина.
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