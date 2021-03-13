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В Вооруженных Силах Украины зафиксировано 222 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом говорят данные Командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10:00 13 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 1526 человек. Всего за время пандемии выздоровел 16691 человек, летальных случаев 50», - говорится в сообщении.

Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 449 человек.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 222 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 41 человек», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 6046 человек получили 1 дозу вакцины.

«Из них 1260 военные медики. За минувшие сутки на COVID-19 привито 694 человека», - говорится в сообщении.

В Украине зафиксировано уже 1,451 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 12 марта - более 13,2 тысячи, больше чем за предыдущий день. При этом большое количество госпитализированных за сутки - почти 4000.
ForUm

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