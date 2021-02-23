В ходе заседания 23 февраля члены Антикризисного энергетического штаба утвердили план действий по реализации Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и горячей воды, подписанного 9 февраля этого года, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Также участники обсудили проблемные вопросы функционирования электроэнергетического комплекса Украины. Также были рассмотрены предложения по обеспечению финансовой стабилизации рынка электрической энергии на среднесрочную перспективу.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, для обеспечения стабильной работы предприятий теплоснабжения в этом и следующем отопительном сезоне необходимо начать работать по утвержденному плану, чтобы определить суммы задолженности этих предприятий перед операторами газораспределительных систем и определить правильные пути их покрытия.

«Стоит рассмотреть возможность введения годового продукта стоимости газа для ТКЭ и для граждан или другого эффективного механизма. Для этого нужно, чтобы профильные рабочие группы разработали правильные решения», - отметил глава правительства.

По итогам заседания премьер-министр дал поручение НКРЭКУ совместно с НАК «Нафтогаз Украины» верифицировать все долги теплоснабжающих предприятий. В то же время Антикризисный энергетический штаб на базе Министерства развития общин и территорий и Министерства энергетики должен определить механизмы погашения задолженности и совместно с Министерством финансов найти источники для их финансирования.

Напомним, 9 февраля Кабинет Министров, НКРЭКУ, НАК «Нафтогаз Украины» и мэры городов подписали Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам Украины, что обеспечит устойчивое прохождение этого отопительного сезона и подготовке к следующему.