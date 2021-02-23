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Правительство Украины отложило начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсации по 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года.

Данное постановление №127 Кабмин  принял на заседании 22 февраля, передает УНИАН.

Согласно постановлению Кабмина также отменяется норма, согласно которой, начиная с 1 марта 2022 года, размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Документ устанавливает и порядок пересчета пенсионных выплат, начиная с 1 марта 2021 года. Ежегодную индексацию будут производить, применяя коэффициент увеличения показателей средней зарплаты в Украине, который учитывается для вычисления пенсии, в размере 1,11.

В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Как ранее сообщал ForUm, 16 сентября 2020 года Кабинет Министров Украины ввел доплаты в размере 400 гривен пенсионерам, которые старше 75 лет, а также повысил минимальную пенсию для пенсионеров с 20-летним стажем для женщин и 25-летним стажем для мужчин до 2,5 тысячи гривен.

 
ForUm

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