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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 454 больных коронавирусом. Умерли 15 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Всего за период пандемии в городе 2596 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 135 129», - отметил он.

В больницы столицы госпитализировали 88 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 378 человек. В общем коронавирус преодолели 92 303 киевлянина.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 121, Святошинском – 64 и в Деснянском – 60 случаев», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 23 февраля 2021 года зафиксировано 4182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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