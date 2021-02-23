В Украине по состоянию на 23 февраля 2021 года зафиксировано 4182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализировали за прошедшие сутки 1236 человек; летальных случаев - 153; выздоровел - 4351 человек; проведено – 49 600 (в том числе методом ПЦР - 23660, методом ИФА - 14782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 11158) тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели 1311844 человека; выздоровели – 1151777; летальных случаев – 25309; проведено ПЦР-тестов - 6738144.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Киее (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.