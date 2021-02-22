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Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что поставки вакцин против COVID-19, которые Украина должна была получить в феврале в рамках глобальной инициативы COVAX, перенесены на начало марта.

Об этом он сообщил на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве, передает УНИАН.

«...Есть другие вакцины, например, по программе COVAX мы получим Pfizer. Это должно было произойти в конце февраля. К сожалению, программа сделала изменение дат доставки, и сейчас ожидаем (поставку вакцин) в начале марта», - заявил он.

Напомним, вакцина от коронавируса AstraZeneca (CoviShield) может быть доставлена ​​в Украину во вторник, 23 февраля.
ForUm

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