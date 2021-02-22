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За минувшие сутки в столице обнаружили 169 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«169 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 8 человек. Всего за период пандемии в городе 2581 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 134 675», - сообщил Кличко.

Заболели 96 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 67 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет. А также 3 девочки в возрасте от 12 до 16 лет и трое мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализированы 42 пациента. Выздоровели за прошедшие сутки 122 человека. В общем коронавирус преодолели 91 925 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком и Святошинском - по 35, Деснянском - 23 и в Днепровском - 22 случая», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 22 февраля зафиксировано 3206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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