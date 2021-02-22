В Украине по состоянию на 22 февраля зафиксировано 3206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1443 человека, летальных исходов – 53, выздоровели 1353 человека, осуществлено тестирований за сутки - 20 183 (в том числе методом ПЦР - 13513, методом ИФА - 2465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4205).
За все время пандемии в Украине заболели 1307662 человека, выздоровели – 1147426, летальных исходов - 25 156, проведено 6714484 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 169 случаев;
Винницкая область - 328 случаев;
Волынская область - 75 случаев;
Днепропетровская область - 126 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 285 случаев;
Закарпатская область - 233 случая;
Запорожская область - 50 случаев;
Ивано-Франковская область - 515 случаев;
Киевская область - 166 случаев;
Кировоградская область - 5 случаев;
Луганская область - 12 случаев;
Львовская область - 279 случаев;
Николаевская область - 123 случая;
Одесская область - 124 случая;
Полтавская область - 75 случаев;
Ривненская область - 36 случаев;
Сумская область - 60 случаев;
Тернопольская область - 129 случаев;
Харьковская область - 50 случаев;
Херсонская область - 24 случая;
Хмельницкая область - 6 случаев;
Черкасская область - 38 случаев;
Черновицкая область - 259 случаев;
Черниговская область - 27 случаев.
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