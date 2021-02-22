В Украине по состоянию на 22 февраля зафиксировано 3206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1443 человека, летальных исходов – 53, выздоровели 1353 человека, осуществлено тестирований за сутки - 20 183 (в том числе методом ПЦР - 13513, методом ИФА - 2465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4205).

За все время пандемии в Украине заболели 1307662 человека, выздоровели – 1147426, летальных исходов - 25 156, проведено 6714484 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 169 случаев;

Винницкая область - 328 случаев;

Волынская область - 75 случаев;

Днепропетровская область - 126 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 285 случаев;

Закарпатская область - 233 случая;

Запорожская область - 50 случаев;

Ивано-Франковская область - 515 случаев;

Киевская область - 166 случаев;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 12 случаев;

Львовская область - 279 случаев;

Николаевская область - 123 случая;

Одесская область - 124 случая;

Полтавская область - 75 случаев;

Ривненская область - 36 случаев;

Сумская область - 60 случаев;

Тернопольская область - 129 случаев;

Харьковская область - 50 случаев;

Херсонская область - 24 случая;

Хмельницкая область - 6 случаев;

Черкасская область - 38 случаев;

Черновицкая область - 259 случаев;

Черниговская область - 27 случаев.